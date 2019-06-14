KİLİS Suriye'ye askeri sevkiyat

Suriye'ye askeri sevkiyat

Hatay yönünden gelen 7 araçlık askeri konvoy, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.

Öğle saatlerinde Hatay yönünden gelen 7 araçtan oluşan zırhlı araç konvoyu, güvenlik önlemleri arasında sınır hattına ilerledi. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçen konvoydaki zırhlı araç ve askeri personellerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen alanlarda TSK'nın kurduğu üs bölgelerinde konuşlanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA