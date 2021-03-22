KİLİS Suriye sınırında fidan dikim etkinliği
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KİLİS Suriye sınırında fidan dikim etkinliği

22.03.2021 11:48 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:44

Suriye sınırında fidan dikim etkinliğiKİLİS'te, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 'Dünya Ormancılık Günü( nedeniyle Suriye sınırında düzenlenen etkinlik ile fidan dikimi yapıldı.

Suriye sınırında fidan dikim etkinliği

KİLİS'te, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 'Dünya Ormancılık Günü( nedeniyle Suriye sınırında düzenlenen etkinlik ile fidan dikimi yapıldı.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Suriye sınırında bulunan eski Afrın Köprüsü yakınlarında etkinlik düzenlendi. Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, bölgeyi yeşillendirmek için fidan diktiklerini ifade ederek, vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya davet etti.

Konuşmaların ardından törene katılan Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Albay Gökay Muştu, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş ile protokol üyeleri yağmur altında fidanları toprakla buluşturdu.

KİLİS Suriye sınırında fidan dikim etkinliği
KİLİS Suriye sınırında fidan dikim etkinliği
KİLİS Suriye sınırında fidan dikim etkinliği
KİLİS Suriye sınırında fidan dikim etkinliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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