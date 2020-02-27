: Kilis suriye sınırına askeri sevkiyat

27.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:28

Suriye sınırına askeri sevkiyat

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Suriye sınırına sevk edilen askeri araçların yüklü olduğu konvoy, Kilis'e ulaştı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden yola çıkarılan askeri araç ve personel konvoyu, öğle saatlerinde Kilis'e ulaştı. Suriye'de görev yapacak olan askerlerin de bulunduğu konvoyda, mayına dayanıklı 'Kirpi'ler ve mühimmat yüklü kamyonların bulunduğu görüldü.

Kaynak: DHA

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