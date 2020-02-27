Kilis suriye sınırına askeri sevkiyat
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Kilis suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyatTÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Suriye sınırına sevk edilen askeri araçların yüklü olduğu konvoy, Kilis'e ulaştı.

27.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:28
Kilis suriye sınırına askeri sevkiyat

sınırına askeri sevkiyat

'nin çeşitli illerinden Suriye sınırına sevk edilen askeri araçların yüklü olduğu konvoy, 'e ulaştı.

'nin farklı kentlerinden yola çıkarılan askeri araç ve personel konvoyu, öğle saatlerinde Kilis'e ulaştı. Suriye'de görev yapacak olan askerlerin de bulunduğu konvoyda, mayına dayanıklı 'Kirpi'ler ve mühimmat yüklü kamyonların bulunduğu görüldü.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Kilis suriye sınırına askeri sevkiyat
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