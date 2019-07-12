KİLİS Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırına askeri sevkiyatKilis'te konuşlu birliklerden yola çıkarılan mühimmat ve askeri araçlardan oluşan konvoy, Suriye sınırına doğru hareket etti.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Kilis'te konuşlu birliklerden yola çıkarılan mühimmat ve askeri araçlardan oluşan konvoy, Suriye sınırına doğru hareket etti.
Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üs bölgesinden, öğleden sonra, mühimmat yüklü araç ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep yönüne doğru ilerledi. Konvoyda yer alan araçların, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında belirlenen noktalara konuşlandırılacağı belirtildi.
Kaynak: DHA
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