Kilis Suriye Sınırına 25 Metrelik Gözetleme Kuleleri

Kilis'te, Suriye sınırına yasa dışı geçişlerin önlenmesi amacıyla 5 katlı ve 25 metre yüksekliğinde gözetleme kuleleri inşa ediliyor. Sınır hattında bulanan 8 metre yüksekliğindeki gözetleme kulelerine ek olarak yeni kulelerin inşa edilmesine başlanıldı. Suriye'den yasadışı geçişlerin önlenmesi amacıyla 25 metre yüksekliğinde ve 5 katlı inşa edilecek kulelerin akıllı silahlar ve otomatik anons sistemleriyle donatılacağı belirtildi. İş makineleri tarafından malzemelerin taşındığı sınır hattında görülen ve sayıları açıklanmayan kulelerde görev yapacak askerler için mutfak, yatakhane ve lavabo gibi bölümlerinde bulunduğu kaydedildi.