Kilis suriye'deki öğrencilere eğitim desteği

07.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:30

Suriye'deki öğrencilere eğitim desteği

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan çadır kentlerde eğitim gören 8 bin 590 öğrenciye çanta ve kırtasiye dağıtımı gerçekleştirdi.

2019-2020 Eğitim öğretim yılının başlamasıyla Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesi ve Azez'de bulunan okullarda öğrencilere yönelik eğitim devam ediyor. Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan İHH Kilis Basın birimi sorumlusu Yakup Alaca, ö2011'den bu yana Suriye'de yaşanan iç savaş tarihin en büyük insanlık trajedisinin bilhassa çocuk ve kadınların aleyhine işleniyor. Savaştan en çok etkilenen alanların başında eğitim gelmektedir. Hayatta kalmak için mücadele veren çocukların eğitim imkanları da savaş süresince son derece sınırlı bir hal almıştır. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için bölgede var gücümüzle çalışıyoruz. Bizler,Türkiye'den gelecek olan yardımlarla savaşın zor şartlarında eğitim gören çocuklara hizmet etmeye devam edeceğiz ödedi.

Kaynak: DHA