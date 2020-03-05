Kilis suriye'de, tsk üslerindeki araçlara yakıt desteği
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Kilis suriye'de, tsk üslerindeki araçlara yakıt desteği

Suriye'de, TSK üslerindeki araçlara yakıt desteğiSURİYE'de, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerinde bulunan araçlara, tankerlerle akaryakıt gönderildi.

05.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:20
Kilis suriye'de, tsk üslerindeki araçlara yakıt desteği

'de, üslerindeki araçlara yakıt desteği

SURİYE'de, Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerinde bulunan araçlara, tankerlerle akaryakıt gönderildi.

TSK tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla teröristlerden temizlenen bölgelere, lojistik faaliyetler kapsamında, askeri araçların ihtiyaçları olan akaryakıtlar gönderiliyor. Akaryakıt dolu çok sayıda tanker Suriye'deki üs bölgelerine gitti.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Kilis suriye'de, tsk üslerindeki araçlara yakıt desteği
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