Kilis sosyal mesafeye uymuyor
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Kilis sosyal mesafeye uymuyor

Kilis sosyal mesafeye uymuyor Kilis'te havaların ısınmasıyla birlikte, vatandaşların sokağa çıkması nedeniyle adete kent korona virüs öncesinde olduğu gibi yoğunluk yaşanıyor.

Kilis sosyal mesafeye uymuyor
13.05.2020 12:13 | Son Güncelleme: 13.05.2020 12:17

Kilis sosyal mesafeye uymuyor

KİLİS - Kilis'te havaların ısınmasıyla birlikte, vatandaşların sokağa çıkması nedeniyle adete kent korona virüs öncesinde olduğu gibi yoğunluk yaşanıyor.

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, havaların 30 dereceye yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, cadde ve sokaklara çıkması nedeniyle kent korona virüs öncesindeki hareketliliği yaşıyor. Her geçen gün korona virüslü hasta sayısında artış yaşandığı Kilis'te, vatandaşlar sosyal kurallarını hiçe sayarak çarşıda dolaşıyor. Bir çok vatandaş maske dahi takmazken, araçların ve motosikletlerin trafikte yoğunluğa yol açtı. Güzel havalarla birlikte kaldırımlarda adete yürümek imkansız hale geldi. Trafikte araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kilis sosyal mesafeye uymuyor

Kaynak: İHA

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