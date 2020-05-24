Kilis sokakları bayramda boş kaldı Kilis sokakları bayramda boş kaldı Kilis'te, bayramın 1. gününde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyarken, polis ekipleri uygulama yapıyor.

Kilis sokakları bayramda boş kaldı

KİLİS - Kilis'te, bayramın 1. gününde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyarken, polis ekipleri uygulama yapıyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına vatandalar uyuyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilis'te bulunan bütün kavşakları tutarak uygulama yapıyor. Özel izinle görev yapanlar dışında sokaklarda kimsenin olmadığı gözlendi. Kilis'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramın birinci günü sessizlik geçiyor.

Kaynak: İHA