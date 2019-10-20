Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyor

Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyor

Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyorGAZİANTEP - Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı 'ndan yola çıkan 7 araçlık personel akşam saatlerinde Gaziantep 'in İslahiye ilçesinden Kilis 'e doğru hareket etti.

20.10.2019 21:24
Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyor

Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyor

GAZİANTEP - Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı 'ndan yola çıkan 7 araçlık personel akşam saatlerinde Gaziantep 'in İslahiye ilçesinden Kilis 'e doğru hareket etti.

Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı 'ndan yola çıkan 7 araçlık personel akşam saatlerinde Gaziantep 'in İslahiye ilçesinden Kilis 'e doğru hareket etti.

Komandoların Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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