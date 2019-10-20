Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyor
Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığından yola çıkan 7 araçlık personel, akşam saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Kilis'e doğru hareket etti.
Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığından yola çıkan 7 araçlık personel, akşam saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Kilis'e doğru hareket etti.
Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığından yola çıkan 7 araçlık personel akşam saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Kilis'e doğru hareket etti.
Komandoların Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
(Mehmet Gökhan Özbal/İHA)