Kilis-Sınırda Helikopter Hareketliliği
Sınırda helikopter hareketliliğiZeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin Afrin bölgesine komşu olan Kilis'te helikopter hareketliliği yaşandı.
Sınırda helikopter hareketliliği
Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin Afrin bölgesine komşu olan Kilis'te helikopter hareketliliği yaşandı. Öğleden sonra Kilis semalarında görülen ve alçak uçuş yaptığı gözlenen helikopter, sınır hattında bir süre dolaştıktan sonra Afrin kırsalına ilerledi.
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Haber KİLİS (DHA)
(Tür: Yurt)