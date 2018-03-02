Kilis-Sınırda Helikopter Hareketliliği
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Kilis-Sınırda Helikopter Hareketliliği

Sınırda helikopter hareketliliğiZeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin Afrin bölgesine komşu olan Kilis'te helikopter hareketliliği yaşandı.

Sınırda helikopter hareketliliği

Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin Afrin bölgesine komşu olan Kilis'te helikopter hareketliliği yaşandı. Öğleden sonra Kilis semalarında görülen ve alçak uçuş yaptığı gözlenen helikopter, sınır hattında bir süre dolaştıktan sonra Afrin kırsalına ilerledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber KİLİS (DHA)

(Tür: Yurt)

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