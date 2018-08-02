Kilis Sınır Kapısında Suriyelilerin Bayram Ziyareti Yoğunluğu

Kurban Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kilis Valiliği'nin izniyle 18 Ağustos gününe kadar ülkelerinde kalabilecek Suriyeliler, sınırı geçmeye başladı. Ülkelerine gitmek için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın eden Suriyeliler, yoğunluk oluşmasına yol açtı. Polisler, sınır kapısında, yaşlılar ile hastaların geçişine öncelik verdi. Suriyelilerin, işlemleri yapıldıktan sonra çocuklarının da eksik aşılarının tamamlanmasının ardından ülkelerine geçişlerine izin veriliyor.