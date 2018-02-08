Kilis-Şehit Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan Son Yolculuğuna Uğurlandı(1)

' Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere havanlı saldırı: 2 şehit (2) - Yeniden

'ZEYTİN Dalı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin Afrin kentinin Bülbül beldesi ile El Maski arasındaki bölgede yürütülen operasyona katılan askerlerin bulunduğu bölgeye, teröristler tarafından tanksavar ve havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 11 asker ise yaralandı.

Bugün akşam saatlerinde, 19'uncu gününe girilen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında teröristlere yönelik Bülbül beldesinin güneybatısında El Maski bölgesi arasında operasyonlarını sürdüren askerlerin bulunduğu bölgeye teröristler tarafından tanksavar, top ve havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit olurken, 11 asker ise yaralandı. Saldırının ardından, teröristlerin bulunduğu bölge operasyona katılan askerler ve sınırda konuşlu birlikler tarafından top ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Teröristlerin saldırısında yaralanan askerler helikopterler ile bölgeden tahliye edilerek Kilis Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Yaralı askerlerin acil serviste tedavisine başlanırken, hastane çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı.

Hain saldırıya ilişkin Genelkurmay Başkanlığı da açıklama yaptı. Açıklamada saldırının ardından teröristlerin bulunduğu bölgenin ateş altına alındığı vurgulanarak şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 07 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Bülbül güneybatısı ve El Maski civarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz." - Kilis