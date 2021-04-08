KİLİS ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AHMET AKDAL, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
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KİLİS ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AHMET AKDAL, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SURİYE'de, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kilis'te düzenlenen törenle memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

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SURİYE'de, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kilis'te düzenlenen törenle memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

PKK/YPG denetimindeki Tel Rıfat kırsalında dün teröristlerce Zeytin Dalı Harekatı bölgesine yönelik havanlı saldırı düzenlendi. Teröristlerin saldırısında Afrin bölgesinde görevli Uzman Çavuş Ahmet Akdal ile Uzman Onbaşı Gökhan Çakır şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş Ahmet Akdal için otopsi işleminin tamamlanmasının ardından 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Kilis Vali Vekili Mesut Tabakcıoğlu, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Gökay Muştu, askerler ile şehit uzman çavuşun yakınları katıldı. Dualar edilen törenin ardından şehit Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

KİLİS ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AHMET AKDAL, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KİLİS ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AHMET AKDAL, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KİLİS ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AHMET AKDAL, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KİLİS ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AHMET AKDAL, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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