Kilis Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Kilis yerel seçim sonuçları, resmi olmayan verilere göre belli oldu. 31 Mart Pazar günü Kilis'te yerel seçim için kurulan 213 sandığın hepsi tamamen açıldı ve oyların sayımı sona erdi. Kilis Belediye Başkanlığı yarışında ilk üç sırada Ak Parti'den Mehmet Abdi Bulut ile MHP'den Ömer Yabancı ve İYİ Parti'den Ahmet Nalçacıoğlu yer alıyordu. Peki hangi aday kazandı? Adaylar ne kadar oy aldı? İşte Kilis yerel seçim sonuçları detayları...

KİLİS 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Kilis Belediye Başkanlığı için; AK Parti adına Mehmet Abdi Bulut, İYİ Parti adına Ahmet Nalçacıoğlu, SP adına Şerif Karakurt, MHP'den Ömer Yabancı yarıştılar. 62 bin 657 kayıtlı seçmenden Kilis yerel seçimi için 51 bin 676 oy kullanıldı. Resmi olmayan verilere göre Kilis yerel seçim sonuçları ve adayların oy dağılımı şöyle;

Mehmet Abdi Bulut AK Parti 23.538 OY %47,26

Ömer Yabancı MHP 16.224 OY %32,58

Ahmet Nalçacıoğlu İyi Parti 8.403 OY %16,87

Şerif Karakurt Saadet Partisi 1.048 OY %2,10

Alaiddin Özkar BTP 254 OY %0,51

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KİLİS 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Kilis'te seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Kilis Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ak Parti'den Hasan Kara % 50,83 oy oranı ile olmuştu. MHP'den Hasan Mısırlıgil ise % 39,55 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP'den Öcal Berk% 3,06 oy oranı ile 3. sırada, BBP adayı Mustafa Tekçe% 2,67 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.

KİLİS İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Kilis belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Kilis Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.