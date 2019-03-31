Kilis Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün yerel seçim için sandığa giden vatandaşlar, Kilis Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Peki, Kilis seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Kilis'te kim önde? Kilis seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar

KİLİS 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Kilis Belediye Başkanlığı için; AK Parti adına Mehmet Abdi Bulut, İYİ Parti adına Ahmet Nalçacıoğlu, SP adına Şerif Karakurt, MHP'den Ömer Yabancı yarışacak. Toplam 7 aday, Kilis Belediye Başkanlığı yarışında. Seçim yasaklarının kalkması ve sayım sonuçlarının sisteme girilmesi ile birlikte Kilis yerel seçim sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan anlık ve güncel olarak takip edebilirsiniz.

KİLİS YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KİLİS 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Kilis'te seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Kilis Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ak Parti'den Hasan Kara % 50,83 oy oranı ile olmuştu. MHP'den Hasan Mısırlıgil ise % 39,55 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP'den Öcal Berk% 3,06 oy oranı ile 3. sırada, BBP adayı Mustafa Tekçe% 2,67 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.

KİLİS İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Kilis belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Kilis Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.