Kilis Polis Minibüsü Önce Ağacı Sonra Direğe Çarptı

Kilis'te kontrolden çıkan polis minibüsü, önce refüjdeki ağaca, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, öğleden sonra Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 79 A 7254 plakalı polis minibüsü, Karababa Caddesi'nde kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ağaç devrildi, hava yastıkları açılan minibüs ise kullanılamaz hale geldi. İhbarla olay yerine gelen çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı. Araç otoparka çekilirken, belediye işçileri devrilen ağacı kaldırıp, temizlik yaptı.

Kaynak: DHA