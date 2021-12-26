Kilis Pie nasıl yapılır? 26 Aralık gecesi Pazar eleme Masterchef yemekleri! Kilis Pie nasıl yapılır? Kilis Pie malzemeleri püf noktası Kilis Pie nedir

Masterchef yemeklerinde bu akşam tatlılar var. En başarılı tariflerin denendiği, şeflerin onayladığı Kilis Pie tariflerini sizler için derledik. Kilis Pie nasıl yapılır sorusunun yanıtı öğle saatlerinde çayın yanında tatlı yemek isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Peki, Kilis Pie nasıl yapılır? İşte Kilis Pie tarifi ve yapılışı.

KİLİS PİE MALZEMELERİ

50gr tereyağ

100 gr krema

50ml et suyu

300 gram kemiksiz Kuzu dös

2 adet patlıcan

1 tatlı k. biber salçası

1 tatli k. Karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 tatli kaşığı zeytinyağ

Pure icin

3 büyük patates

5 yeşil kapya biber

2 kırmızı kapya biber

2 domates

1/2 demetmaydanoz

2 diş sarımsak

1 soğan

1 tatl k. domates salçası

1 yumurta sarisi

50 gr eski kasar

Tuz, karabiber, zevkinize göre diğer baharatlar

YAPILIŞI

Patatesleri soyup, dört parçaya bölün, tuzlu suda yumuşayıncaya kadar yaklaşık 20 dakika haşlayın.

Patlıcanları uzunlamasına ince kesin, yağ ile ısattığınız tepsinin dibine sıralayarak dizin. Zırhla çekilmiş kıymaya,ince doğranmış soğanı,ezilmiş sarımsakları,ince kıyılmış maydanozu,çok ince kıyılmış kırmızı biberleri,baharatları, salçayı ve 2 kaşık sıvıyağı ekleyip iyice yoğurun, yağlanmış patlıcanı tepsiye elinizle bastırarak yayın. Domatesleri halka halka,biberleri de uzunlamasına doğrayıp200 derece fırında 15 dk pişirin. Patatesler haşlanırken, bir yandan da yağı tavada eritin.

Krema, yumurta sarisi ve et suyunu, yağ ile beraber patateslere ekleyerek püre haline getirin ve isteğinize göre baharat koyun. Az pişmis Kilis tavanın üzerine patates püresini yayın, çok düzgün olmasına gerek yok. Bazı yerlerini çatal ile kabartin ve delin, böylece buralar daha kıtır olsun. Daha önce 200 dereceye ısıttığınız fırında üzeri renk alana kadar, yaklaşık 15 dakika pişirin. Pişirme süresinin bitimine yakın, dilerseniz üzerine biraz da kaşar peyniri serpin.

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