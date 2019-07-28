KİLİS ÖNCÜPINAR'DAN BAYRAM İÇİN GİDEN SURİYELİ SAYISI 5 BİNİ AŞTI

KURBAN Bayramı nedeniyle Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine giden Suriyeli sayısı 5 bini geçti. Kilis Valiliği'nden alınan randevu ile bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen yüzlerce Suriyeli, sabah erken saatlerden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Sıcak havaya rağmen yoğunluğun yaşandığı kapıda evrakları kontrol edilen Suriyeliler kontrollü olarak ülkelerine geçmeye devam etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı kapıdan şu ana kadar 5 bini aşkın Suriyelinin bayram için geçiş yaptığı bildirildi.

Kaynak: DHA