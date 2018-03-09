Kilis Öncüpınar'da Askeri Hareketlilik
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Kilis Öncüpınar'da Askeri Hareketlilik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) çeşitli birliklerinden Suriye sınırındaki Kilis'e çok sayıda askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) çeşitli birliklerinden Suriye sınırındaki Kilis'e çok sayıda askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı. Kilis kent merkezine uluşan zırhlı personel taşıyıcıları ve zırhlı kepçenin de bulunduğu konvoy, güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Vatandaşların selamladağı konvoydaki askerler de korna çalarak karşılık verdi.

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