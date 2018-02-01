Kilis Nüfusu 2017'de 5 Bin Kişi Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2017 Sonuçları"na göre, Kilis'in nüfusu 136 bin 319'a ulaştı.

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Kilis sonuçları değerlendirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Kilis nüfusu bir yılda 5 bin 494 kişi arttı. 31 Aralık itibarıyla Türkiye nüfusu 80 milyon 810 bin 525 kişi olurken Kilis nüfusu 136 bin 319 kişi oldu.

Kilis tüm Türkiye'nin yüzde 0,2'si kadar bir nüfusa sahip oldu ve nüfus bakımından tüm iller içinde 78. sırada yer aldı.

Kilis nüfusu 2017 yılında, bir önceki yıla göre 5 bin 494 kişi arttı. Kentin belde ve köy nüfusu toplamı 34 bin 151 kişi olurken. ilçe merkezleri nüfusu ise 102 bin 168 kişiye ulaştı.

Belde ve köy nüfusu toplam nüfusun yüzde 25,1'ini, il ve ilçe merkezi nüfusu ise toplam nüfusun yüzde 74,9'unu oluşturdu.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,9 (69,352 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,1 (66,967 kişi) olarak gerçekleşti.

-Kilis, nüfus artışında birinci sırada

Kilis'in yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında binde 41,1 oldu. Kilis, yıllık nüfus artış hızı bakımından tüm iller içinde ilk sırada yer aldı. Bu değer 2016 yılında binde 1,3 olarak gerçekleşmişti.

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" Kilis'te 2017 yılında 95 kişi oldu. Kilis ili nüfus yoğunluğu bakımından tüm iller içinde 25. sırada yer aldı.

Kilis il merkezi nüfusu 97 bin 745 kişi olarak gerçekleşti. Köyler ve beldeleri dahil merkez ilçe toplamı 112 bin 553 kişi oldu. Merkezden sonra ikinci büyük ilçe olan Musabeyli'nin toplam nüfusu ise 13 bin 251 kişi olarak gerçekleşti.