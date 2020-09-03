Kilis mutfağı gastronomi meraklıları için görüntülendi
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Kilis mutfağı gastronomi meraklıları için görüntülendi

Kilis mutfağı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kentin gastronomi turizmini hareketlendirmek amacıyla görüntülendi.

Kilis mutfağı gastronomi meraklıları için görüntülendi
03.09.2020 11:41 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:44

Kilis mutfağı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kentin gastronomi turizmini hareketlendirmek amacıyla görüntülendi.

Çalışmayla yıllardır evlerde Kilisli hanımlar tarafından hazırlanan yemeklerin kente gelen turistlerin beğenisine sunulması amaçlanıyor.

Kilis'in yöresel yemekleri ile tüm tarihi ve doğal alanları bir turizm pazarlama ajansı tarafından fotoğraflandı. Böylece Kilis'in eşsiz lezzetleri gastronomi meraklısı gezginlere tanıtılacak.

Tamamlanan çalışmalar, tur programlarında kullanılmak üzere turizm acentelerine de servis edilecek.

Eylül ayının ikinci haftasında düzenlenecek olan "İnfo geziyle" de turizm sektörünün önde gelenleri Kilis'de ağırlanacak.

Fotoğraf çekimlerinde dikkat çeken bir diğer konu da yazdığı kitaplarla Türk mutfağını tüm dünyaya tanıtan Kilisli Şef Ömür Akkor'un tasarladığı tabakların kullanılması oldu.

Tamamlanan fotoğraf çekimlerinin ardından "Kilis Gastronomisi Dünya'ya Açılıyor" projesinin ikinci etabı olan şehir dışı ilan ve tur programlarının oluşturulması çalışmalarına geçildi.

Kaynak: AA

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