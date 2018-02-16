Kilis Müsiad Başkanlar Toplantısı, Kilis'te Yapıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanlar Toplantısı, Kilis'te yapıldı. Yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ' Zeytin Dalı Harekatı'nın, ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkileri olacağının asılsız bir endişe olduğunu söyledi. Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarının, dünyadaki destekçilerinden aldıkları cesaretle saldırılarını sürdürmesine karşılık hükümetin 'Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını kaydeden Kaan, şöyle dedi:

"Harekat, askerlerimiz tarafından başarıyla sürdürülürken, terör örgütleri tarafından maalesef sınır illerimize saldırılar düzenleniyor. Kilis de zaman zaman roket atışlarına maruz kalıyor. Saldırılar sonrasında da gördüğümüz üzere, Kilis halkının itidalli duruşunun bu zor zamanlarda son derece kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. İnsanımızın bu olgunluğu karşısında, teröristler amaçlarına ulaşamıyor ve elleri gittikçe daha da zayıflıyor."

Alınan önlem ve düzenlenen operasyonlarla terör örgütünün hareket kabiliyetinin kısıtlandığını ifade eden Kaan, "Zeytin Dalı operasyonunun ülkemizin ekonomisi üzerinde olumsuz etkileri olacağı yorumları yapılıyor. Bu, son derece asılsız bir endişedir. Biz iş dünyası olarak, ekonominin mevcut durumuna hakim iş insanları olarak, Türkiye ekonomisinin ne kadar sağlam temeller üzerinde durduğunu net bir şekilde görüyoruz. Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler, Türkiye ekonomisine yönelik olumlu görünümün sürdüğüne işaret ediyor ve ekonomik aktivitede 2017 yılı geneline yayılan canlılığın 2018 yılında da devam edeceği öngörülüyor" diye konuştu.