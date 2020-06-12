Kilis Müftülüğünden çocuklara sürpriz
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Kilis Müftülüğünden çocuklara sürpriz

Kilis'te, 0-18 yaş arası çocuklara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması nedeniyle İl Müftülüğü personeli ile Gençlik koordinatörlüğü evlerinden çıkan çocukları parklarda dondurma ve hediyelerle karşıladı.

Kilis Müftülüğünden çocuklara sürpriz
12.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:58

Kilis'te, 0-18 yaş arası çocuklara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması nedeniyle İl Müftülüğü personeli ile Gençlik koordinatörlüğü evlerinden çıkan çocukları parklarda dondurma ve hediyelerle karşıladı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir evlerden çıkma kısıtlaması kaldırılan çocuklara, normalleşme takvimi çerçevesinde belirlenen kurallar kapsamında sokağa çıkma serbestliği getirildi. Bu kapsamda 0-18 yaş arasındaki Kilisli çocuklar, parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Kilis İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Kilis Şubesi ve Kilis İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından parka oyun oynamaya gelen çocuklar yalnız bırakılmadı. Kilis'te bulunan 3 parktaki çocukları karşılayan il müftülüğü personelleri çocuklara dondurma, diş macunu ve fırçası ile kitap dağıtarak sevinçlerine sevinç kattı.

Çocukların yoğun ilgili gösterdiği etkinliğe katılarak, çocuklara dondurma ikramında bulunan Kilis Müftüsü Abdurrahman Şahin, Covid-19 sürecinde toplumun her kesimlerine bu tür etkinlikler ile ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştıklarını söyledi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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