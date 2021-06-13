KİLİS MİNİBÜSE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI
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KİLİS MİNİBÜSE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te, kontrolden çıkıp park halindeki minibüse çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

KİLİS'te, kontrolden çıkıp park halindeki minibüse çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Nedim Ökmen Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Leyla A. yönetimindeki 33 AFE 176 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 79 AH 452 plakalı minibüse çarptı. Kazada sürücü Leyla A. ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KİLİS MİNİBÜSE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI
KİLİS MİNİBÜSE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI
KİLİS MİNİBÜSE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI
KİLİS MİNİBÜSE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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