Kilis merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı - Haberler
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Kilis merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı

Kilis ve Gaziantep'te eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Kilis ve Gaziantep'te eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 21-28 Eylül'de Kilis ve Gaziantep'te belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in adının verildiği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı, bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 49,88 gram metamfetamin, 177,91 gram bonzai, 2,41 gram esrar, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y, E.B, Ş.A, R.K, M.M, F.Y. ve K.A. tutuklandı.

M.P, Y.Ç. ve M.F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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