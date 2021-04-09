Kilis merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı

Kilis merkezli 7 ildeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi.

Kilis merkezli 7 ildeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyon kapsamında 2 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 23'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö, İ.Ö, Ö.A, F.E, M.S, U.Ü. ve B.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis ekipleri dün, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın adının verildiği operasyonda Kilis, Gaziantep, Hatay, Mersin, Şırnak, İstanbul ve Diyarbakır'da belirlenen 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 21 zanlıyı gözaltına almıştı. Soruşturma kapsamında, operasyon tarihine kadar Kilis, İstanbul ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde 172 kilo 250 gram eroin ile 301 gram metamfetamin ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz