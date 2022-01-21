Kilis merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Kilis merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Gaziantep ve Kilis'te eş zamanlı operasyonda yakaladığı 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri savcılık ifadesinin ardından salıverildi, 5'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilis'te ve Gaziantep'te 17 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, 166,94 gram metamfetamin, 7,45 gram esrar, 1,23 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap, 2,48 gram uyuşturucu hap tozu ile ruhsatsız 3 tabanca, 2 pompalı av tüfeği ve 251 fişek ele geçirilmiş, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, diğerleri adliyeye sevk edilmişti. Aynı soruşturma kapsamında daha önce de 3 şüpheli tutuklanmıştı.