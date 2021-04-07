Kilis merkezli uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
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Kilis merkezli uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU - Haberler | Güncel
Kilis merkezli uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

KİLİS merkezli 6 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen jandarma, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

KİLİS merkezli 6 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen jandarma, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili 21 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde mal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan elde edilen mal varlığı ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Kilis kent merkezi ile Gaziantep, İstanbul, Hatay, Şırnak ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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