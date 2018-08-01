Kilis Kültür Yolu Asfaltlandı

Kilis'te, Arasa Çarşısı, Odun Pazarı ve Dolap Pazarı caddeleri ile Cumhuriyet Caddesi'nin bağlantı yollarının asfaltı yapıldı.

2014 yılında Kilis Belediyesi tarafından 'Kilis Kültür Yolu' projesi kapsamında Arasa Çarşısı, Odun Pazarı ve Dolap Pazarı caddeleri ile Cumhuriyet Caddesi'nin bağlantı yolları siyah bazalt taş ile döşeme çalışmaları yapılmıştı. 'Kilis Kültür Yolu' projesi kapsamında döşenen bazalt taşları, ağır tonajlı araçların geçmesi nedeniyle zaman zaman yolda çökmeler meydana geldi. Gelen şikayetler üzerine Kilis Belediyesi tarafından Arasa Çarşısı, Odun Pazarı ve Dolap Pazarı caddeleri ile Cumhuriyet Caddesi'nin bağlantı yollarının asfaltı yapıldı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, Arasa Çarşısı, Odun Pazarı ve Dolap Pazarı caddeleri ile Cumhuriyet Caddesi'nin bağlantı yollarının asfaltının yapıldığını ifade ederek, "Tahrip olan taşlar sökülerek vatandaşlarımızı mağdur etmemek için hızlı bir şekilde iki gün içerisinde asfaltlama yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. Kilis her şeyin en güzeline layıktır" diye konuştu. - KİLİS