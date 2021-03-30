Kilis kırmızı kategoriye girdi tedbirlere uyan yok
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Kilis kırmızı kategoriye girdi tedbirlere uyan yok

İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ - Haberler | Sağlık

Kilis kırmızı kategoriye girdi tedbirlere uyan yok Suriye sınırında bulunan Kilis'te, kırmızı kategoride olmasına rağmen vatandaşların büyük bölümünün tedbirlere uymadığı gözleniyor.

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Kilis kırmızı kategoriye girdi tedbirlere uyan yok

KİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te, kırmızı kategoride olmasına rağmen vatandaşların büyük bölümünün tedbirlere uymadığı gözleniyor.

Kilis'te son 1 ayda mutasyonlu virüs nedeniyle korona vakalarının tavan yaptığı kentte, yetkililerin tüm uyarı ve denetimlerine rağmen, vatandaşlar korona virüs tedbirlerine büyük bölümünün uymuyor. Güneşli havalarda iş yerinin önünde oturan çok sayıda esnaf, maske takmadıkları gözlenirken, parklarda da toplu halde maskesiz bir şekilde sohbet ettikleri gözlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ana caddelerde uygulama yaparak tedbirleri denetlerken kentin ara sokaklarında ise vatandaşların kurallara uymaması dikkat çekti.

Kilis kırmızı kategoriye girdi tedbirlere uyan yok
Kilis kırmızı kategoriye girdi tedbirlere uyan yok
Kilis kırmızı kategoriye girdi tedbirlere uyan yok
Kilis kırmızı kategoriye girdi tedbirlere uyan yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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