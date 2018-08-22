Kilis Kilisli Demirciler, Kurban Kellesi Ütüyor Hd

Kilisli demirciler, kurban kellesi ütüyor

KİLİS'te kesilen kurbanların kellelerinin temizliği ve derideki tüylerin ütülmesi demirci ustaları için yeni bir kazanç kapısı oldu

Kilis'te kurbanlarını kesen vatandaşlar, hayvanın kellesinin temizliği için demircilerin yolunu tutuyor. Demir işlemek için yakılan ateşler, bu kez kurbanlık hayvanların kellelerinin temizliği işine yarıyor. Hayvan başına 10 lira alan demirci ustaları, kelleleri ateşte temizliyor. Demirci ustası Mehmet Macit, bayramda iş yerlerini kelle ütmek için açtıklarını belirterek, Sadece kurban bayramında bu işi yapıyoruz. Kurbanlarını kesen vatandaşlar kelleleri ütecek zamanları veya yerleri olmadığı için bize getiriyor. Kor ateşte kelleleri 10 lira karşılığında ütüyoruz dedi.

Kilisli vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını ve kızgın ateşte kelleleri üterek zamandan tasarruf ettiklerini ifade etti.