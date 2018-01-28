Kilis Kent Merkezinde Gece Top Atışı Sesleri Duyuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye sınırının diğer tarafında PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütüne yönelik yaptığı ' Zeytin Dalı Harekatı' devam ederken, Kilis kent merkezinde bu gece Türk topçsunun atışlarının sesleri duyuldu. Yine sınırın diğer tarafını hedef alan atışların sesleri rahatlıkla duyulurken, aynı anlarda şehir içinde hareket halinde olan ve caddede ilerleyen askeri bir konvoy da dikkat çekti.