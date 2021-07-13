Kilis Kent Konseyi'nde Hayri Muammer Fazlıağaoğlu dönemi
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Kilis Kent Konseyi'nde Hayri Muammer Fazlıağaoğlu dönemi

Kilis Kent Konseyi'nde Hayri Muammer Fazlıağaoğlu dönemi
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis Kent Konseyi Başkanlığına Baro Başkanı Av. Hayri Muammer Fazlıağaoğlu seçildi.

Kilis Kent Konseyi Başkanlığına Baro Başkanı Av. Hayri Muammer Fazlıağaoğlu seçildi.

Öğretmenevi Konferans Salonu'nda yapılan seçime Baro Başkanı Av. Hayri Muammer Fazlıağaoğlu ve Mehmet Hakan Öztürk aday olarak katıldı. İlk turda Fazlıağaoğlu 91, Öztürk ise 53 oy aldı.

Öztürk, ikinci turda yapılacak seçimin hukuka uygun olmadığını iddia ederek, adaylıktan çekildi.

İkinci turda oy kullananların tamamının oyunu alan Fazlıağaoğlu, başkanlığa seçildi.

Seçim sonrası konuşma yapan Fazlıağaoğlu, "İnşallah STK, valiliğimiz ve belediye ile aşılama ile ilgili bir kampanya başlatacağız. Bu kampanyaya halkımızın aşılanması için talebimiz söz konusu olacak. Bizim Kilis'i 21. yüz yılda tanınır, bilinir ve ekonomik, sosyal olarak belirli bir kent haline getirmek amacımız olacaktır. İnşallah Kilis'imize hizmet etmeyi ve iyi şeyler yapmayı Allah bizlere nasip eder." dedi.

İkinci turda adaylıktan çekilen Öztürk de yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Son zamanlarda gündemde çokça yer alan ve benimde başkanlığına aday olduğum Kent Konseyi seçimlerinde Kilis'te 259 STK, siyasi parti ve sendika olmasına rağmen kent konseyi genel kuruluna önce 163 sonrasında verilen dilekçeler ile 8-10 yeni ekleme yapılmıştır. Sabah yapılan seçimlerde divan heyeti hukuka uygun olmayan karar alarak ilk tur oylamayı yapmış. Öğleden sonraya kalan seçimlerde seçimin iptali ile ilgili dilekçe vermiş olmama rağmen divan heyeti seçim iptalini genel kurula bile sormadan seçime devam etme kararı almıştır. Yapılacak seçimin hukuka uygun olmadığını ifade ederek hukuksuz ortamda seçime devam etmeyeceğimi ifade ederek seçimlere devam etmeme kararı aldım."

Kilis Kent Konseyi'nde Hayri Muammer Fazlıağaoğlu dönemi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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