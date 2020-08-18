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Kilis Karası üzümünün hasadı başladı

Kilis Karası üzümünün hasadı başladı Kilis Karası olarak bilenen Horoz Karası cinsi üzümün hasadı başladı.

18.08.2020 13:09 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:17

Kilis Karası üzümünün hasadı başladı

KİLİS - Kilis Karası olarak bilenen Horoz Karası cinsi üzümün hasadı başladı.

Türkiye'de önemli bağcılık bölgelerinden biri olan Kilis'te, Kilis Karası olarak bilenen Horoz Karası cinsi üzümün hasadı başladı. Sofralıkta tüketilen üzüm fiyatların düşük olması nedeniyle kurutularak satılıyor.

Kilis yöresinde yetiştirilen Horoz Karası cinsi üzümün kuru olarak satılması halinde 10-15 TL arasında değişen fiyatlarda alıcı buluyor. Horoz Karası üzümün kurutulması sonrası pekmez olarak da üretimi yapılarak piyasaya sürülüyor. Kilis'in Merkez köyleri ile Musabeyli ilçesi ve köylerinde daha fazla yetiştirilen Horoz Karası cinsi üzümü bu yıl yağışların üzümün olgunlaştığı dönemle dolu ile birlikte yağması nedeniyle yer yer rekolte düşüklüğü yaşanıyor.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Körkçüoğlu ile Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, üzüm üreticileri ile birlikte hasat yaptı.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan kentte, Kilis Karası olarak bilenen Horoz Karası cinsi üzümün hasadı sürerken, üzümler serilerek kurutulmaya başlandı. Kilis'te horoz karası tabir edilen Kilis karası üzümün erken yetiştiği Sınırın sıfır noktada bulunan Süngütepe köyünde hasat başladı.

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Kilis Karası üzümün hasadının başladığını ifade ederek, " Bölgenin en önemli geçim kaynağı üzümdür. Bölgemizde 3 çeşit üzüm yetişmektedir. Rumi (Urumu),Pafi, Kilis karasıdır. En çok tüketilen, en çok ekonomik değeri olan kili karasıdır. Kilis ve bölgeye üzümcülük büyük katkı sağlamaktadır. Üzümlerimiz yaş olarak tüketildiği gibi kurutularak tüketiliyor. En çok tercih edilen kurutulan Kilis karası üzümdür. Üzümcülük meşakkatli bir işitir. Aralık ayında budam ile başlayan süreç Ekim ayına kadar devam etmektedir. Üzüm bölgemizin ekonomik değerine sahiptir. Çiftçilerimiz 40 derece sıcaklıkta alın teri dökmektedir. Çiftçilerimizin en büyük sıkıntısı tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecidir. Üzüm korona virüs nedeniyle istenilen seviyeye bulamamıştır. Pazarlamada sıkıntı çekiliyor. Çiftçilerimiz bütün zorluklar altında üretime devam etmiştir. Pandemi sürecinde dahi çiftçilerimiz üretmeye devam etti. Her koşulda üretimi devem ettiler" dedi.

Kilis merkeze bağlı Süngetepe köyünden üzüm üreticisi Hasan Kılınçoğlu, sınırdaki hadiselerden dolayı sıkıntı yaşandığını ancak şuan güvenli bir ortam olduğunu ifade ederek, "Üretime devem ediyoruz. Bizim bu bölgede dolu vurması nedeniyle biraz sıkıntı yaşadık. Kuru üzümün fiyatı 10-15 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor" şeklinde konuştu.

Kilis Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Körkçüoğlu, Sevinçli olduklarını Kilis karası üzümün hasadına başlandığını ifade ederek, "Çiftçilerimizin 1 yıldır beklediği dönem geldi, şükür hasada erken başladık. Erken hasat yapmanın sevincini yaşıyoruz. Kilis üzümüyle, zeytiniyle, biberiyle anılan bir şehirdir. Ürün ne kadar erken olursa, ne kadar erken hasad yaparsak o kadar çiftçimiz, para kazanacak diye mutlu oluyoruz. Yaklaşık olarak 45 bin ton üzüm bir rekoltemiz var. Bunun 25 bin tonu horoz karası, yaklaşık 20 bin tonu rumi üzüm, 2 bin ton kadarda yaklaşık sofralık üzüm üretiliyor. Ekonomik değeri en yüksek olan üzüm horoz karasıdır. Bunun da ekimi gün geçtikte artıyor" diye konuştu.

Kilis Karası üzümünün hasadı başladı

Kaynak: İHA

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