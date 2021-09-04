Kilis karası üzümünün de hasat sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kilis karası üzümünün de hasat sona erdi

Kilis karası üzümünün de hasat sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kilis'te horoz karası diye tabir edilen Kilis karası üzümün hasadı sona ererken, üzümlerin kurutulması sürüyor.

Kilis'te horoz karası diye tabir edilen Kilis karası üzümün hasadı sona ererken, üzümlerin kurutulması sürüyor.

Kilis'te sofralık ve kurutmak olarak tüketilen yörede horoz karası olarak bilinen Kilis karası üzümün yaş ve kuru olarak hasadı sona erdi. Üzüm bağlarının içerisine kurutulmak üzere serilen üzümlerin toplanma işlemlerinde sona gelindi.

Üzüm üreticileri üzümlerinin bir kısmını pekmezlik olarak değerlendirirken, bir kısmı da kuru olarak satmayı tercih etti. Kilis karası kuru üzümün kilosu 15-20 TL arasında kalitesine göre değişen fiyatlarla satılıyor. - KİLİS

Kilis karası üzümünün de hasat sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Münir Özkul Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Lionel Messi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kilis karası üzümünün de hasat sona erdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 10:15:33. #1.14#

title