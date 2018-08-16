Kilis Karası üzümler kurutulmaya başlandı

Kilis Karası olarak bilenen Horoz Karası cinsi üzümün hasadı sürerken, üzümler serilerek kurutulmaya başlandı

KİLİS - Kilis Karası olarak bilenen Horoz Karası cinsi üzümün hasadı sürerken, üzümler serilerek kurutulmaya başlandı.

Türkiye'de önemli bağcılık bölgelerinden biri olan Kilis'te, Kilis Karası olarak bilenen Horoz Karası cinsi üzümün hasadı başladı. Sofralıkta tüketilen üzüm fiyatların düşük olması nedeniyle kurutularak satılıyor. Kilis yöresinde yetiştirilen Horoz Karası cinsi üzümün kuru olarak satılması halinde 10-30 TL arasında değişen fiyatlarda acılı buluyor. Horoz Karası üzümün kurutulması sonrası pekmez olarak ta üretimi yapılarak piyasaya sürülüyor. Kilis'in Musabeyli ilçesi ve köylerinde daha fazla yetiştirilen Horoz Karası cinsi üzümü bu yıl yağışların üzümün olgunlaştığı dönemle dolu ile birlikte yağması nedeniyle rekolte düşüklüğü yaşandı.

Üzüm üreticisi Halil Yolcu, Musabeyli ilçesine bağlı köylerin Horoz Karası üzümden başka bir geliri olmadığını ifade ederek, "Kara üzüm buranın iklimi için müsait olduğu için çiftçilerimiz üretiyor. Bir çok yerde bu üzüm bu kadar olmaz. Üzümleri serip kuruttuktan sonra Gaziantep'ten tüccarlara satıyoruz. Bizim gelirimiz kara üzüm üzerinedir. Kilis'te, şira hali olmadığı için Gaziantep'e satıyoruz. 3 bin ton civarında bu bölgede kuru üzüm üretimi var. Tamamını Gaziantep'e satıyoruz" diye konuştu.

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir ise Kilis Karası üzümün hasadının devam ettiğini ifade ederek,"Bu yıl en büyük sıkıntımız bağlarda Mildiyö hastalığının olmasıdır. Buda iklim şartlarından kaynaklanıyor. Verim düşüklüğü de meydana getirdi.Musabeyli bölgesinin en büyük gelir kaynaklarından birisi Kilis karası üzümdür. Daha önce bu bölgelerde Rumi (Urumu), üzüm yetiştiriliyordu. Ama şimdi yaygın olarak Kilis karasına döndü. Bunun sebeplerinden bir tanesi Urumu üzümün para etmemesindendir. 50 kuruşa yaş olarak satılan üzümün 60 kuruş maliyeti vardır. Çiftçiyi Kilis karasına yönlendirdi. Kilis karası üzümde kurutmazlıktır. Rusya başta olmak üzere bir çok ülkeye satıldığı gibi soğuk iklimin bulunduğu bölgelere satılıyor. Bu üzümün tercih edilmesinin nedeni kanı sıcak tutmasıdır. At yarışlarında dahi kullanılıyor. Ata bu üzümün verilmesi halinde daha hızlı koşuyor. Bu üzümü ata verdiğiniz zaman daha güçlü oluyor, daha hızlı koşuyor. Bu da Kilis karası üzümün yapısından kaynaklanıyor. Bu yıl iklim şartlarından dolayı istisnasız 7-8 köyümüzde Kilis karası üzüm yok. İklim şartlarından dolayı verim düşüklüğü oldu, bu yıl, geçen sene 10 ton gelen üzüm bu yıl şuanda 5 tona düştü" diye konuştu.