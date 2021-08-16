Kilis Kamu-Sen, memurlar için sunulan zam teklifinin yenilemesini istedi

Türkiye Kamu-Sen Kilis İl Başkanı Osman Boybeyi, hükümetin memur zam teklifini yenilemesini talep etti.

Türkiye Kamu-Sen Kilis İl Başkanı Osman Boybeyi, hükümetin memur zam teklifini yenilemesini talep etti.

Boybeyi, sendika binasında yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşanan olumsuzluklara devletin maddi ve manevi olarak bütün yaraları sarmak için var gücüyle mücadele ettiğini belirtti.

25 milyon vatandaşın hükümetten yüzlerini güldürecek bir teklif beklediklerini dile getiren Boybeyi, şunları kaydetti:

"Yapılacak teklifte gerçekleşen enflasyon, büyüme, refah payı, harcamalar ve geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi gibi etkenler mutlaka değerlendirilmelidir. Sayın Bakan teklifinde sözleşmeli çalışanlarımızın sorunlarının çözüleceğini, 3600 ek gösterge talebimizin kabul edildiğini ve refah payı ile ilgili bir gelişme yaşanabileceğini ifade etmiştir. Bunlar son derece olumlu olmakla birlikte, bu tekliflerin altı doldurulmalı, rakamlar netleştirilmelidir. Biz, hakkımız olmayan hiçbir konuyu ve meblağı masaya taşımıyoruz. Hakkımızdan aşağısına da rıza gösterecek değiliz. Yıllardan beri hakkınız ödenmez diyerek alkışlanıyoruz. Şimdi ise hakkımızın ödenmesini istiyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak bizler, reel kayıplarımızın karşılanmasını ve ekonomik büyümeden ve artan milli gelirden bir çalışan olarak hak ettiğimiz payı istiyoruz. Taleplerimiz, makuldür ve istenirse karşılanabilir. Mücadelemiz, başta kamu çalışanları olmak üzere tüm Türk milletinin daha güzel bir Türkiye'de, yaşanabilir bir ücretle refah içinde yaşaması içindir. Yapılacak revize teklif, siyasi iradenin bu yöndeki niyetini ortaya koyacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz