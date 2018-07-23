Kilis Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Bebekoğlu'un Ankara Temasları
Kilis Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sıdıka Bebekoğlu’nun da bulunduğu heyet TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı ziyaret ettiler.
Kilis Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sıdıka Bebekoğlu'nun da bulunduğu heyet TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret ettiler.
Kilis Kadın Girişimciler Kurulunu temsilen Kilis Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sıdıka Bebekoğlu'da katılımı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanlarının katılımları ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a tebrik ziyaretinde bulundu. - KİLİS