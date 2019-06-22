KİLİS Judo turnuvasında dereceye girenlere madalyaları verildi

Judo turnuvasında dereceye girenlere madalyaları verildi

KİLİS'te düzenlenen, 20 ilden 400 Türk ve Suriyeli sporcunun katıldığı judo turnuvası sona erdi. Turnuvada dereceye giren sporculara madalyalarını Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner verdi.

UNICEF tarafından finanse edilen ve Kilis Belediyesi tarafından yürütülen 'Her Çocuk İçin Sosyal Uyum' isimli proje kapsamında 7 Aralık Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen judo turnuvası sona erdi. 20 ilden 400 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi. Törene; Kilis Valisi Recep Soytürk, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile Olimpiyat ve Dünya Judo Şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner katıldı.

Madalya töreninde konuşan Teddy Riner, Kilis Belediyesi ile UNICEF'e teşekkür ettiğini ifade ederek, 'UNICEF'in Türkiye'de yaptığı çalışmalar ve Suriyelilerin daha iyi bir entegre olmaları için sağladıkları için teşekkür ediyorum. Burada gördüğüm çocukların yüzleri gülüyor. Ayrıca Türkiye Judo Federasyonuna tüm imkanlarını seferber ettikleri için teşekkür ediyorum. Burada judo müsabakalarına katılan çocuklar azimle çalışmanız halinde yolunu açık olacaktır' dedi.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ise Türkiye'nin en küçük illerinden biri olan Kilis'in böyle önemli etkinliği ev sahipliği yapmasından mutlu olduklarını ifade ederek, 'Kilis'in gösterdiği kardeşlik ve dayanışmanın neticesidir. Kilis dünyaya örnek olmuyor. Nüfusundan fazla Suriyeli ağırlıyor. Dünyada kendi nüfusu kadar misafir ağırlayan başka bir ülke veya il yoktur. Kilis'in böyle güzel etkinliklere ev sahibi yapması bizlere gurur veriyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi projeler ve çeşitli branşlarda etkinlikler düzenleyeceğiz' şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra Teddy Riner ile pdotokol üyeleri dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Kaynak: DHA