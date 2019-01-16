Kilis Jeneratörün Egzoz Gazından 7 İşçi Zehirlendi

Kilis'in Musabeyli ilçesinde ısınmak için elektrikli soba kullanan 7 tarım işçisi, çalıştırdıkları jeneratörün egzoz gazından zehirlenerek Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Musabeyli'ye bağlı Hüseyinoğlu köyünde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinden zeytin hasadı için Musabeyli'ye bağlı Hüseyinoğlu köyüne gelen 7 işçi, ısınmak için elektrik sobasını yakmak istedi. İşçiler sobayı çalıştırmak için kullandığı jeneratörün egzozundan çıkan gazdan zehirlendi. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle aradıkları sağlık ekipleri tarafından Musabeyli Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 işçi, yapılan müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA