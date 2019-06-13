KİLİS Jandarma şehitler için lokma dağıttı

Jandarma şehitler için lokma dağıttı

KİLİS'te, Jandarma Genel Komutanlığının 180'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitlerin ruhuna lokma dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığının 180'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında stant açıldı. Jandarma birliklerinin kullandıkları silahlar, araç ve gereçlerinin tanıtıldığı etkinlik sonrası şehitlerin ruhuna lokma dağıtıldı. Türl ve Suriye vatandaşlar, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: DHA