Kilis'in yöresel lezzet ve el ürünleri tescil yolunda - Haberler
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Kilis'in yöresel lezzet ve el ürünleri tescil yolunda

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Kültür Sanat
Kilis'in yöresel lezzet ve el ürünleri tescil yolunda

Kilis Belediyesi, kentin yöresel lezzetleri Şıhılmahşe, Kilis tava, Kilis yorganı ve kahvaltılık toz zahterine coğrafi işaret almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptı.

Kilis Belediyesi, kentin yöresel lezzetleri Şıhılmahşe, Kilis tava, Kilis yorganı ve kahvaltılık toz zahterine coğrafi işaret almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptı.

Kilis Belediyesi Meclis toplantı salonunda düzenlenen Kilis Gastronomi, Kültür, Turizm ve Dayanışma Derneğinin bilgilendirme toplantısında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Servet Ramazan, hızlı bir şekilde coğrafi işaret tescil belgesi almak için belediye bünyesinde derneği kurduklarını söyledi.

Kentte turizmin canlanması için birçok proje yürüttüklerini belirten Ramazan, şöyle dedi:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hızlı bir şekilde coğrafi işaretleri alıyor. Bizim Kilis'e özel olan yemekleri de alıyorlar. Hatay da öyle. Biz de bu şekilde bir birim oluşturup bunlarla ilgili birimi hayata geçirelim dedik. İkinci ayağı turizm. Turizm için sokak sağlıklaştırmalarını yapmamız gerekir. Belediyemizin proje müdürlüğü koruma amaçlı imar planı içerisinde olan sit alandaki yerlerin projelerinin hepsini yaptık. 37 sokağın şu an da projesi tamamlandı. Bunları etap etap ihaleye çıkarak sokak sağlıklaştırmasını hayata geçireceğiz."

Ramazan, Kilis'in tarihi kimliğini oluşturmaya çalıştıklarını anlatarak, "Kilis'e neden geleyim, nereleri gezmem gerekir, ne yemek yemem gerekir? Bu konuda bunlarla ilgili bir kimlik oluşturuyoruz. 3 bin sahabenin olduğunu, burada Hz. Zübeyr Talha'nın makamının olduğunu, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış havrası, kilisesi, tarihi dokusuyla ilgili projeyi bir bütün olarak hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Şıhılmahşe, Kilis tava, Kilis yorganı ve kahvaltılık toz zahterin Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alınması için başvuru yaptıklarını aktaran Ramazan, "Kuruldaki arkadaşlar bu konuda bize destek oluyorlar ve hızlı bir şekilde bunların onaylarını alacağız." ifadelerini kullandı.

Kilis'in yöresel lezzet ve el ürünleri tescil yolunda

Kilis'in yöresel lezzet ve el ürünleri tescil yolunda

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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