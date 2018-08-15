Kilis'in Suriye Sınırına 'Özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması

KİLİS Valiliği, Suriye sınırındaki bölgeleri 15 gün süreyle 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan etti.

Valilikten yapılan açıklamada, uygulamanın, sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde Suriye sınırımızda toplumsal olay görünümlü terör eylemlerinin artış göstermesine ve bölücü terör örgütünün arazide üslenmesine mani olmak, halkın can ve mal güvenliğini korumak ve Suriye sınırındaki güvenlik durumunu desteklemek, söz konusu şahıs ve gruplara karşı daha etkin mücadele verilerek hudut emniyetini sağlamak, yaşanabilecek münferit veya toplu olaylar esnasında bölgede maksatlı/maksatsız bulunan sivil şahısların zarar görmesini engellemek maksadıyla, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve çatışmalar da göz önüne alınarak yeni risk ve tehditlerin ortaya çıkabileceği ihtimaline karşı, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; Kilis Valiliği'nin emirleri doğrultusunda Höyük-Kemal Yanık hudut karakolları bölgesi, Darmık-Çerçili hudut karakolları bölgesi, Darmık-Hilaltepe hudut karakolları bölgesi, Şerif Kaya hudut karakolları bölgesi, Mehmet Yaylacı hudut karakolları bölgesi, Hilaltepe-Saatli-İlhami Hardal bölgesi, Afrin-Şimşek hudut karakolları bölgesi, Şimşek-Demirışık hudut karakolları bölgesi, Yüksektepe-Öncüpınar hudut karakolları bölgesi, Öncü-İnanlı hudut karakolları bölgesi, Şehit Mehmet-Öncü hudut karakolları bölgesi, Çobanbey Alsancak Şehit Yusuf Beylem Hudut Karakolu bölgesi ve Şehit Yalçın Nane-Ermiş hudut karakolları bölgesinin, 27 Temmuz 2018 Cuma günü saat 17.00'den başlayıp 24 Ağustos 2018 Cuma günü saat 17.00'de bitecek şekilde 15 gün süreyle valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. - Kilis