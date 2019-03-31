Kilis'in Polateli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kilis'in Polateli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hakkı Çelik kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hakkı Çelik 362, CHP adayı Mustafa Polat 226 oy aldı.

-Çelik'in özgeçmişi-

Çelik, Kilis'in Polateli ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu aynı ilçede tamamlayan Çelik, 1999 yılında işçi olarak Polateli Belediyesinde çalışmaya başladı. 2009 yılında belediye başkanı seçilen Çelik, evli ve 5 çocuk babasıdır.

Kaynak: AA