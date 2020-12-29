Kilis'in neyi meşhur? Kilis'in meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Kilis'in nesi meşhur?
Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Kilis'in nesi meşhur, neyi meşhur? Kilis'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Kilis'in en meşhur içecekleri nelerdir? Kilis'in en meşhur yemekleri, Kilis'in en meşhur yerleri, turistik bölgesi!
Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Kilis'in neyi meşhurdur, Kilis'in nesi meşhur? Kilis'in en meşhur yiyecekleri nelerdir?
KİLİS'İN NEYİ MEŞHUR?
Kilis ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Bıkbıkiye
- Çürütme
- Silkme
- Yoğurtlu Alinazik
- Tava Katmeri
- Kilis Kebabı
- Bulgurlu Kabak Dolması
- İçli Köfte
- Miyoma Helvası
- Ekmek Aşı
- Tene Katması (Karma Katma)
- Katmer
- Gerebiç
- Lebeniye
- Kübbülmüşviyye
- Ekşili Malhıta
- Oruk
- Kilis Kebabı
- Şıhılmahşi
- Öcce (Mücver)
- Kilis Tava
- Ekşili Yahni
- Tava Katmeri
- Oruk Kebabı
- Gün Pekmezi
- Haytayla
- Kilis İç Katması
- Meğlube
- Elanazik
- Peynirli İrmik Helvası
- Kırk Semsek
- Mercimek Köftesi
- Bıkbıkiye
- Çürütme
- Kilis Ezmesi
- Teşrübe
- Künefe
- Anasonlu Kahke
- Kelle Paça
- Kölük Aşı
- Keşkek
- Muşagerli Dolma
- Silkme
- Züngül
- Bulamaç
- Sucuk Hapısası
- Oruk
- Oruk Kebabı
- Gün Pekmezi
- Burma Tatlısı
Kilis'in en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.