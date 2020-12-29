Kilis'in neyi meşhur? Kilis'in meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Kilis'in nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Kilis'in nesi meşhur, neyi meşhur? Kilis'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Kilis'in en meşhur içecekleri nelerdir? Kilis'in en meşhur yemekleri, Kilis'in en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Kilis'in neyi meşhurdur, Kilis'in nesi meşhur? Kilis'in en meşhur yiyecekleri nelerdir?

KİLİS'İN NEYİ MEŞHUR?

Kilis ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bıkbıkiye

Çürütme

Silkme

Yoğurtlu Alinazik

Tava Katmeri

Kilis Kebabı

Bulgurlu Kabak Dolması

İçli Köfte

Miyoma Helvası

Ekmek Aşı

Tene Katması (Karma Katma)

Katmer

Gerebiç

Lebeniye

Kübbülmüşviyye

Ekşili Malhıta

Oruk

Kilis Kebabı

Şıhılmahşi

Öcce (Mücver)

Kilis Tava

Ekşili Yahni

Tava Katmeri

Oruk Kebabı

Gün Pekmezi

Haytayla

Kilis İç Katması

Meğlube

Elanazik

Peynirli İrmik Helvası

Kırk Semsek

Mercimek Köftesi

Bıkbıkiye

Çürütme

Kilis Ezmesi

Teşrübe

Künefe

Anasonlu Kahke

Kelle Paça

Kölük Aşı

Keşkek

Muşagerli Dolma

Silkme

Züngül

Bulamaç

Sucuk Hapısası

Oruk

Oruk Kebabı

Gün Pekmezi

Burma Tatlısı

Kilis'in en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.