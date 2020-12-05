Kilis'in kurtuluşunun yıl dönümüne doğru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kilis'in kurtuluşunun yıl dönümüne doğru

05.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:22
Kilis'in kurtuluşunun yıl dönümüne doğru

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, Kilis'in işgale karşı mahalli örgütlenmesini sağlayarak büyük bir destana imza attığını kaydetti.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşu sırasında Kilis'te yaşananların, milletin vatanı için verdiği tarifsiz azmin en güzel örneğini oluşturduğunu belirten Soytürk, mesajında şunlara yer verdi:

"Kilis halkının işgal kuvvetlerine 20 ay eşsiz direnişi neticesi ve vatanın diğer bölgelerindeki zaferler sonucunda, Fransızlar 7 Aralık 1921 yılında Kilis'ten çekilmek zorunda kalmıştır. Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu sırasında yaşananlar, bu milletin vatanı için verdiği tarifsiz azmin en güzel örneğini oluşturmaktadır. Gazi Mustafa Kemal'in, 7. Ordu Komutanı olarak 28 Ekim 1918'de Kilis Hükümet Konağı önünde; "İlk ayak bastığım Türk şehrindeki bu uyanıklığa cidden hayran kaldım ve bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir. Var olun aziz Kilisliler" sözü daha milli mücadelenin başlangıcında Kurtuluş Savaşımızın Büyük Önderinin bu millete olan inancını perçinlemiştir. 99 yıl önce yokluk ve imkansızlıklar içinde kazanılan bu zafer bugün bizlere değerlerine sahip çıkan, onu koruyan ve yaşatan bir toplumun, daima birlik ve beraberlik içinde sonsuza kadar yaşayacağını göstermiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

İlgili Haberler

Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlandı
Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlandı
İznik'in Kurtuluş'unun 100'üncü yıl dönümü kutlandı
İznik'in Kurtuluş'unun 100'üncü yıl dönümü kutlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir İbrahim Aydemir Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Ivana Sert Özge Özberk Gonca Vuslateri
Spor Sörloth Fuat Çapa Fatih Terim Necip Uysal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Aralık Spor Toto Süper Lig Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'in kurtuluşunun yıl dönümüne doğru - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 10:22:48. #1.14#
title