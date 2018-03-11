Kilis'in Köylerinden Mehmetçiğe Büyük Destek

Kilis merkeze bağlı Narlıca, Alatepe ile İzolar köylüleri 200 araçlık konvoy ile Gülbaba taburuna giderek, 25 kurban kesti.

Bugün öğle saatlerinde Kilis'in Narlıca, Alatepe ile İzolar köylerinde yaşayan vatandaşlar bir araya gelerek 200 araçlık konvoy oluşturup, Gülbaba Hudut Taburuna gitti. Yanlarında getirdikleri 25 koyunu kesen köylüler, her zaman Mehmetçiğin ve Türkiye Cumhuriyetinin yanında olduklarını ifade ettiler. Vatandaşların Mehmetçiği ziyaretinde duygulu anlar yaşandı. - KİLİS