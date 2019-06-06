Kilis'in il oluşunun 24. yıl dönümü

Kilis Valisi Recep Soytür, Kilis'in il oluşunun 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olan Kilis'in 24 yıl önce Türkiye'nin 79. ili olduğunu anımsattı.

Serhat ve aynı zamanda ensar bir şehir olan Kilis'te görev yapmaktan mutluluk ve onur duyduğunu ifade eden Soytürk, Kilis'in sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınması, tarihi zenginliklerinin tanıtımı ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesiyle eğitimdeki başarısının devamı ve daha da üst seviyelere çıkarılmasını sağlamanın temel hedefleri olduğunu belirtti.

İnsanlara imkan oluşturan, refahı ve adaleti tesis etmek için çaba gösteren, yeni fırsatlar arayan bir anlayış içerisinde olduklarına değinen Soytürk, "Kentimizin tanıtımı, yatırım yapılan bir şehir olması, ihracat yapması, toplumsal bütünlüğünü koruması, sosyal yapısının güçlenmesi gibi her konuda gayret gösteriyoruz. Mesai arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odalarımız, iş adamlarımız ve siyasi partilerimiz ile birlikte halkımıza mutlu bir gelecek hazırlama adına her türlü gayretin içinde olduğumuzun bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Vali Soytürk, kentin bu zamana kadar olan gelişimi ve kalkınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA